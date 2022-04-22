صندوق النقد يوصي البنوك المركزية التحرك فورًا لمواجهة التضخم

تستمر مستويات التضخم العالمية بالارتفاع، لا سيما بعد الحرب الأوكرانية التي أدت الى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والغذاء.

في هذا الاطار، ذكر “جيتا جوبيناث” النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أنه يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يتصرفوا بحسم وبسرعة لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأضافت جوبيناث في فاعلية لصندوق النقد الدولي أنّ هناك ثقة في أن البنوك المركزية ستخفض التضخم ، لكن الإطار الزمني للعمل ضيق.

وقالت “ما يعنيه ذلك هو التصرف الآن وأعتقد ، من كل ما سمعته ، يبدو أن النية منعقدة على ذلك”.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أعرب كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن تزايد الإشارات إلى أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع، وقد تظل عند مستويات مرتفعة، مما يدفع إلى تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

وقال “بيير أوليفييه جورينشا” خلال مقابلة لرويترز إن الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تلحق الضرر بتوقعات بدء انحسار التضخم المرتفع منذ عقود هذا العام.

وأضاف الخبير الاقتصادي السابق في جامعة كاليفورنيا بيركلي “الشح الشديد في سوق العمل” الأميركية يزيد مطالب رفع الأجور “للحاق” بالأسعار المرتفعة التي يمكن أن تساعد في ترسيخ توقعات التضخم.

هذا ولفت الى ان ” هناك بالتأكيد خطرًا أن نشهد دوامة في الأسعار والأجور… وهناك خطر أيضا أنه بينما نمر فيه بفترة تضخم مرتفع، ونسمع أنها تتراوح من خمسة إلى ستة إلى سبعة إلى ثمانية (في المائة) – ولا نرى ذلك يتغير – سيبدأ الناس في إعادة تقييم ما يعتقدون أن التضخم سيكون عليه في المستقبل وأن الشركات ستفعل الشيء نفسه أيضا”.