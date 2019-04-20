صنعاء.. التحالف يستهدف مخزنا للدرون في معسكر الرئاسة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في ساعة مبكرة من صباح السبت، بدء عملية استهداف نوعية في صنعاء لتدمير شبكة الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة.

وأضاف التحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

كما شدد على أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خارج محيط المعسكر.

وأعلن عن تدمير كهف تستخدمه ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بطيران تحالف دعم الشرعية، من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف البقع شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من الجيش اليمني نفذت هجوماً خاطفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة بالقرب من وادي النخيل بوادي الفرع في مديرية كتاف، موضحاً أن أبرز المواقع التي تم تحريرها هي جبل الشهداء وتبة مسطح.

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي نفذه الجيش اليمني أسفر عن مصرع خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين وراءهم كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتشهد ثمان مديريات من محافظة صعدة (معقل الحوثيين) معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية حقق خلالها الجيش اليمني تقدمات كبيرة.