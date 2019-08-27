صنعاء.. انتشار كبير لعصابات النهب والسطو الحوثية

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شكا مواطنون يمنيون وأصحاب محلات تجارية في العاصمة صنعاء، من انتشار مخيف وغير مسبوق لعصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، ونهب المحلات التجارية في الأيام القليلة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن ظاهرة السطو على المحلات التجارية، من قبل عصابات مسلحة تتبع قيادات رفيعة المستوى في الميليشيات الحوثية، انتشرت بشكلٍ كبير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، بمناطق متفرقة في العاصمة صنعاء

وأوضحت أن عصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، واقتحام المحلات التجارية تزايدت في الأيام القليلة الماضية، وأصبحت تشكل خطراً على المواطنين، خصوصاً أنها تتبع قيادات حوثية.

في غضون ذلك يشكو سكان العاصمة صنعاء من استمرار ميليشيات الحوثي، في نهب ومصادرة الأراضي، والسطو على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى قيام فرض اتاوات وجبايات غير قانونية، والتي طالت شركات خاصة ومحلات تجارية تحت مبررات واهية، من بينها دعم ما يسمى المجهود الحربي وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال.

1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة

ورصدت تقارير حقوقية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في العاصمة صنعاء.

يذكر أن أعمال النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، من قبل ميليشيات الحوثي تأتي بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة للمواطنين في العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واجتياحها صنعاء أواخر العام 2014.