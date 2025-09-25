صنعاء تتعرض لقصف إسرائيلي عقب هجوم بمسيرة في إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية مرتبطة بالحوثيين في صنعاء، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على فندق في مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر.

وأشار الجيش إلى أن الضربات استهدفت مقر قيادة هيئة الأركان العامة للحوثيين، ومجمعات أمنية ومخابراتية، ومعسكرات. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة “إكس”: “وجهنا ضربة قوية على كثير من الأهداف التابعة للمنظمة الإرهابية الحوثية في صنعاء”.

وجاءت هذه الضربات في سياق تبادل متواصل للضربات بين الحوثيين وإسرائيل منذ أكثر من عام، في ظل تداعيات الحرب في غزة. وأفاد سكان يمنيون بأن القصف استهدف مناطق في جنوب وغرب صنعاء، وجاء أثناء بث خطاب مسجل مسبقاً لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية قد أعلنت إصابة 20 شخصاً على الأقل، الأربعاء، بعد إصابة فندق في إيلات بمسيرة أطلقت من اليمن.