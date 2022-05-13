صواريخ إسرائيلية تستهدف شحنات أسلحة لمليشيات إيرانية وحزب الله في سوريا

استهدفت مقاتلات إسرائيلية بنحو 8 صواريخ على الأقل، مخازن أسلحة ومواقع لميليشيات إيران وحزب الله في منطقة مصياف بريف حماة، حيث جرى قصف مواقع على طريق وادي العيون غرب مصياف وأخرى بمنطقة السويدة جنوب شرق مصياف، مما أدى لاشتعال الحرائق ضمن المواقع المستهدفة.

ووفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون في حين شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى الأماكن التي جرى استهدافها وأنباء مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية، كما سقط صاروخ من دفاعات النظام الجوية بمنطقة البيرة على أطراف مصياف مما أدى لاشتعال الحرائق في بعض البساتين الزراعية.

الإعلام الرسمي السوري

من جانبها ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن بيان عسكري أن هجوما صاروخيا إسرائيليا على منطقة مصياف بريف حماة مساء اليوم الجمعة أسفر عن مقتل خمسة بينهم مدني وإصابة سبعة بينهم طفلة.

وأضاف البيان العسكري أن الهجوم بدأ في الساعة 20:23 بالتوقيت المحلي السوري وانطلق من اتجاه غرب بانياس. ورفض متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الصواريخ تسببت في اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف وخلفت أضرارا مادية.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 12على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

يشار إلى أن إسرائيل كانت استهدفت سوريا منذ مطلع العام الجاري أكثر من 12 مرة.

وقبل يومين، سقطت صواريخ إسرائيلية في 11مايو/أيار الجاري بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، على مواقع في محيط بلدة حضر الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، قرب الحدود مع الجولان المحتل، حيث تتواجد هناك مواقع لميليشيات تابعة لإيران وحزب الله.

كما استهدفت الضربات الإسرائيلية ما لا يقل عن 5 مواقع في ريف حماة الغربي يوم التاسع أبريل/نيسان الفائت، طالت حينها محيط كلية الشؤون الإدارية، ومركز البحوث العلمية “معامل الدفاع” ونقطة عسكرية في قرية السويدة، إضافة إلى نقطة عسكرية على أطراف مصياف.