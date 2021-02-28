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صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع إيرانية في منطقة "السيدة زينب" جنوب دمشق

28 - فبراير - 2021
غارات إسرائيلية على محيط دمشق

غارات إسرائيلية على محيط دمشق

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هزت دمشق مساء اليوم الاحد أصوات انفجارات عنيفة بعدما شنت طائرات إسرائيلية غارات على مواقع تتبع لمليشيات إيرانية في محيط العاصمة السورية.

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، التي تعد معقلًا لـ”الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني، دون ورود معلومات عن نتائج تلك الضربات، بحسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أنه وعقب الضربات لاإسرائيلية، فرض حزب الله وميليشيات إيرانية طوقا أمنيا في محيط السيدة زينب بريف دمشق

وقال مصادر إعلامية موالية للنظام السورية نقلاً عن مصدر عسكري إنه “في تمام الساعة 10,16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.”

وامتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قد قال في إفادة لأنصار حزبه يوم الجمعة إن إسرائيل تتخذ إجراءات “أسبوعيا تقريبا” لمنع ترسيخ إيران لأقدامها في سوريا.

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