الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صواريخ إس-300 للدفاع الجوي من سوريا إلى روسيا.. والأقمار الصناعية تكشف

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 7:31 مساءً
جنود موالون لروسيا في لوغانسك - رويترز

جنود موالون لروسيا في لوغانسك - رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت شركة إسرائيلية متخصصة في التقاط صور بالأقمار الصناعية إن روسيا نقلت بطارية صواريخ إس-300 المضادة للطائرات من سوريا إلى ميناء روسي بالقرب من شبه جزيرة القرم، في محاولة على ما يبدو لتعزيز دفاعاتها الجوية في الحرب مع أوكرانيا.

والتقطت شركة إيميج سات انترناشيونال والتي تعرف اختصارا باسم (آي.إس.آي) صورا تظهر وجود بطارية إس-300 المضادة للطائرات في مصياف بسوريا في أبريل نيسان وصورا أخرى للموقع بعد خلوه منها في 25 أغسطس آب عقب نقل مكوناتها إلى ميناء طرطوس.

وأظهرت صور منفصلة مكونات البطارية على رصيف في طرطوس في الفترة ما بين 12 و 17 أغسطس آب. وبحلول 20 أغسطس آب، كانت قد غادرت بصورة نهائية، وخلصت الشركة إلى أنها شُحنت على متن السفينة الروسية سبارتا 2 التي غادرت طرطوس إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وتُظهر بيانات من رفينيتيف أيكون أن سبارتا 2 موجودة حاليا في نوفوروسيسك، بعد أن وصلت إلى المرفأ عبر مضيق الدردنيل في تركيا.

ورفضت وزارة الدفاع الروسية التعليق على الأمر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صعود أسعار النفط
النفط يقفز أكثر من 2%
التضخم
روسيا: التضخم سيكون في حدود 12-13% في 2022
الاتحاد الاوروبي
وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يعقدون محادثات طارئة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
نيكول سابا
بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر
مصرف لبنان
مصرف لبنان نحو صفر صيرفة