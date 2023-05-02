صواريخ اتجاه مستوطنات غلاف غزة .. والجيش الإسرائيلي يلغي مناورة عسكرية

عناصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة

دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء، في مناطق غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال عقب تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف:” متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه الغلاف، وسقطت في مناطق مفتوحة دون تفعيل القبة”.

ويأتي إطلاق الصواريخ، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال، فجر اليوم.

الجيش الإسرائيلي يلغي مناورة عسكرية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء ، أن الجيش الإسرائيلي قرر إلغاء مناورة عسكرية في مستوطنات غلاف قطاع غزة .

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن تلك المناورة العسكرية كان مقرر تنفيذها صباح اليوم.

وجاء قرار الجيش الإسرائيلي عقب استشهاد الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان فجر اليوم.

بدورها نقلت الإذاعة العبرية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن “ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة دون تفعيل منظومة القبة الحديدية”.

وأوضحت الإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز منظومة القبة الحديدية في غلاف غزة وذلك عقب استشهاد خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 87 يوما.