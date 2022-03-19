صواريخ جافلين وستينغر.. شحنة أسلحة أمريكية في طريقها إلى أوكرانيا

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، السبت، إن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية في غضون أيام تتضمن صواريخ جافلين وستينغر.

وأضاف دانيلوف في مقابلة تلفزيونية أن “(الأسلحة) ستكون على أراضي بلدنا في المستقبل القريب. نحن نتحدث عن أيام”.

وسلم الحلفاء أوكرانيا شحنات أسلحة محملة بالطائرات لدعم جيشها في مواجهة الغزو الروسي. وانتقدت روسيا هذه الشحنات التي جاءت من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت السبت الماضي أنها سترسل ما قيمته 200 مليون دولار من الأسلحة الصغيرة الإضافية والأسلحة المضادة للطائرات والدبابات بعد مناشدة المسؤولين الأوكرانيين الحصول على مزيد من العتاد للدفاع في مواجهة القصف المكثف من جانب القوات الروسية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وجه بمنح أوكرانيا مساعدات أمنية إضافية، ليمهد الطريق بحسب مسؤول رفيع المستوى في الإدارة، أمام نقل عتاد عسكري جديد لأوكرانيا “فورا”.