صواريخ على مطار أربيل.. جرحى في هجوم على قاعدة لقوات التحالف

أكدت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الاثنين، استهداف مطار أربيل بقصف صاروخي.

ونقلت قناة الحرة عن مصادر أمنية بأن صاروخين سقطا قرب أحد أسوار قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف.

وأشارت المعلومات الأولية إلى إصابة شخصين، إثر سقوط صواريخ على مناطق سكنية في محافظة أربيل.

وقالت المصادر إن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف قوات التحالف.

وكشف مصدر أمني في أربيل، أن عدد الصواريخ التي سقطت في المحافظة، بلغ خمسة صواريخ حتى الآن، “سقطت أربعة منها في حي وزيران، وواحد في حي 40 متر”، مشيرا إلى أنها “سقطت في أماكن يتواجد فيها مدنيون”

ونشرت وكالة روداو المحلية صورا لمكان سقوط أحد الصواريخ.

وأغلقت سلطات الأمن الكردية المطار والطريق إليه، فيما شوهدت سيارات الإطفاء والإسعاف تتحرك مسرعة على الطريق، فيما أظهر تصوير نشره مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي سحبا من الدخان في منطقة المطار، ولا يتنسى لـ “موقع الحرة” تأكيدها.

One rocket landed on the wall of Erbil's Naz city apartments, according to our reporter on the ground. Two people have been injured and are at the hospital.https://t.co/JtAwTYZY5u

— Rudaw English (@RudawEnglish) February 15, 2021