صواريخ "نيبتون" المضادة للسفن على حدود أوكرانيا الجنوبية

تعتزم السلطات الأوكرانية شر منظومات صواريخ “نيبتون” المضادة للسفن على حدودها الجنوبية.

وخلال زيارة لوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف اليوم السبت إلى مدينة بيرديانسك جنوبي البلاد قال إنه يعطي أهمية بالغة لوجود هذه المنظومات بين أسلحة القوات البحرية الوطنية.

ونقل موقع وزارة الدفاع عن ريزنيكوف أن أوكرانيا تطور شراكتها العسكرية مع الدول الغربية وخاصة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن زورقين أمريكيين من نوع “أيلند” ينفذان حاليا مهامهما ضمن تشكيل الأسطول البحري الوطني، وهناك زورقان إضافيان من النوع نفسه في طريقهما إلى أوكرانيا. كما أكد ريزنيكوف أن أوكرانيا تتعاون عسكريا مع تركيا، مذكّرا بأن أنقرة وردت لكييف المنظومة الأولى من طائرات “بيرقدار” المسيرة، كما بدأ في مصنع تركي بناء جسم فرقيطة من طراز ADA لسد احتياجات الأسطول الحربي الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في أغسطس الماضي أن بلاده تخطط لتنفيذ برنامج كبير لتطوير القوات البحرية الوطنية بحلول عام 2035، مضيفا أن الأعمال جارية لإحداث البنية التحتية اللازمة لبناء غواصات صغيرة وفرقيطات وزوارق عسكرية، وإقامة قواعد بحرية في البلاد، بما في ذلك في مدينتي بيرديانسك وأوتشاكوف.

يشار إلى أن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، كان قد حذر من خطط الولايات المتحدة تسليح أوكرانيا، وأكد أن مثل هذه الخطوة لن تساعد في تخفيف التوتر وستؤدي إلى تفاقم الوضع في دونباس.

وقال السفير الروسي في بيان له أمس، بعد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن “خطط إمداد نظام كييف بالسلاح لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، ونعتقد أن فرصة أخرى ضاعت لإجبار كييف على وقف الحرب”.