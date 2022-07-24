صواريخ "هيمارس" الأمريكية تضاعف خسائر روسيا في أوكرانيا

قالت مجلة ”نيوزويك“ إن راجمات الصواريخ الأمريكية ”هيمارس“، والتي تحصل عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة، تؤدي إلى تغيير تجاه الحرب التي تشنها روسيا على جارتها منذ الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، إذ بدأت موسكو في المعاناة، مع تدهور وضعها العسكري.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني: ”أعلن البيت الأبيض تقديم مساعدات أمنية إضافية بقيمة 270 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن 4 راجمات صواريخ من طراز ”هيمارس“، وهي أنظمة صواريخ تلعب دورًا محوريًّا في التصدي لتقدم القوات الروسية“.

وتابعت: ”جاء إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تأكيد جنرال مسؤول عسكري أمريكي سابق أن أوكرانيا نجحت في تدمير أكثر من 100 هدف روسي حيوي بواسطة راجمات الصواريخ هيمارس، ومن بينها مستودعات ذخيرة، ومواقع مدفعية بعيدة المدى، ومواقع للدفاع الجوي، ورادارات، وأنظمة اتصالات“.

ونقلت عن الجنرال ”مارك هيرتلينغ“، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، قوله إن راجمات الصواريخ الأمريكية ”هيمارس“ بمثابة تغيير في مسار الحرب، في ظل ما تتمتع به من دقة في ضرب الأهداف، ومداها الطويل.

وأكد هيرتلينغ أن روسيا في موقف مروّع وخاسر، وأن أوكرانيا تتكيف مع الوضع وتنتصر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توجه فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالشكر إلى نظيره الأمريكي بايدن، على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى كييف، مشيرًا إلى أنها ستسهم في إنقاذ أراوح الجنود الأوكرانيين، والإسراع في تحرير الأراضي الأوكرانية من أيدي المعتدين الروس.

وتابعت ”نيوزويك“ بقولها: “ قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية وإنسانية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا خلال تصديها للغزو الروسي، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب المدانة دوليًّا قبل خمسة أشهر، وزعم أن حكومة كييف يقودها النازيون“.

أسلحة إضافية

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين والأوروبيين أنهم إذا حصلوا على المزيد من الأسلحة المتطورة، فإن كييف تستطيع تقويض ”الغزاة الروس“.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، عن بوهدان ديميتروك، قائد المدفعية في الجيش الأوكراني، قوله إنه منذ وصول راجمات الصواريخ الأمريكية ”هيمارس“ إلى القوات الأوكرانية، وقصف مستودع الأسلحة الروسية في مدينة ”إزيوم“، جنوب غرب خاركيف، فإن القصف الروسي تراجع 10 أضعاف.

وأشار ديميتروك إلى أن عدد الضحايا من الجنود الأوكرانيين، سواء أكانوا القتلى أم المصابين، أصبح أقل كثيرًا مقارنة بالوضع عندما كان يتم نقلهم إلى الخطوط الأمامية قبل 3 أشهر، إذ أسهم وصول راجمات الصواريخ ”هيمارس“ في تعزيز المواقع الأوكرانية، والأضرار الهائلة التي عانى منها الروس نتيجة استخدام الأوكرانيين لراجمات ”هيمارس“ ضد مواقعهم. إلا أنه بالنسبة لبعض المنتقدين والمسؤولين الأوكران، فإن الدعم الذي تحصل عليه كييف ليس كافيًا في مواجهة التقدم الروسي، خاصة مع إعلان موسكو أنها تسعى للسيطرة على أجزاء من جنوب أوكرانيا.

وقالت ”واشنطن بوست“: ”يدفع البعض بأن الهدف يجب أن يكون وضع أوكرانيا في وضع أفضل لمفاوضات وقف إطلاق النار، ومنع روسيا من احتلال المزيد من الأراضي. ويقول آخرون إن هدف المساعدات التي قدمها الحلفاء، بعد أن أظهر الأوكرانيون قوتهم القتالية، يجب أن يكون تسليحهم لهجوم مضاد لدفع الروس إلى التراجع عبر حدودهم“.