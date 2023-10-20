صوت بيروت إنترناشونال تدين قرار إسرائيل بإغلاق شبكة "الجزيرة"

مرة جديدة تبرهن سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرارها في نهج العنجهية وترهيب وسائل الإعلام ومحاولة طمس الحقيقة، وخشيتها من انتقال الصورة الكاملة لحقيقة الإجرام المرتكب داخل قطاع غزة، إلى كل أحرار العالم.

فقد صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على أنظمة الطوارئ الخاصة بإغلاق المؤسسات الإذاعية المنتهكة لما أسماه “أمن الدولة”، واتخذ قراراً بإغلاق شبكة الجزيرة في إسرائيل، بحجة قيام الجزيرة بإذاعة مواد دعائية في خدمة حركة حماس باللغتين العربية والإنجليزية لمشاهديها في كافة أرجاء العالم.

منصة “صوت بيروت إنترناشونال” تدين هذا القرار الذي يهدف لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، وتعتبر أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي دأبت السلطات الإسرائيلية على اتخاذها لاستهداف وترهيب وسائل الإعلام.

وتعكس الخطوة الإسرائيلية ضد قناة الجزيرة تحديات تواجه الحريات الإعلامية في الشرق الأوسط، والتي تضر بالحرية الصحفية وتكبل صوت السلطة الرابعة.