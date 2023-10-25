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صوت بيروت إنترناشونال تعزي مراسل الجزيرة وائل الدحدوح باستشهاد عدد من أفراد عائلته في غزة

25 - أكتوبر - 2023

مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

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مجزرة تلو أخرى بيد آلة القتل الإسرائيلية، وكوكبة من الشهداء تتبعها كوكبة في قطاع غزة المحاصر، وسط صمت عالمي مخزٍ، سيدونه التاريخ على أنه من أفظع الجرائم بحق الإنسانية، ترتكب صباح مساء بحق المدنيين العزل رجالاً ونساءً وأطفال وعلى مرأى العالم وسمعه.

وقد استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء منزل عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة “وائل الدحدوح”، في مخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد عدد من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته.

تتوجه منصة “صوت بيروت إنترناشونال” بأحر التعازي وأصدق مشاعر الحزن والمواساة إلى فريق قناة الجزيرة عامة وإلى الزميل وائل الدحدوح خاصة في هذا الوقت العصيب.

وتؤكد منصة صوت بيروت على تعاطفها العميق ومشاعر الحزن التي تملأ القلوب بسبب الاستهداف الغاشم لمنازل المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

يشار إلى أن أعداد الشهداء في قطاع غزة المحاصر قاربت الـ 7000 شهيد من ضمنهم حوالي 3000 طفل، إضافة إلى أكثر من 17 ألف إصابة حتى الآن.

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