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صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة

منذ 47 دقيقة
من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"

من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"

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أكدت مصادر مقربة من حركة حماس استشهاد المقاوم الفلسطيني “مهند رزق جبريل” أحد عناصر كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة.

ووصفت حسابات مقربة من كتائب القسام “جبريل” بأنه مدمر الآليات وقاتل الجنود، وقد ظهر خلال أحد مقاطع كتائب القسام وهو يرمي على تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وختمها بمقولة “حلل يا دويري”، في كناية إلى تحليلات اللواء المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي فايز دويري.

وأعلن طارق جبريل، أحد أقارب الشهيد في حسابه على فيسبوك، خبر استشهاد مهند، وقال: “صاحب الكلمة المشهورة والتي سمعها كل العالم على قناة الجزيرة (حلل يا دويري)… يرتقي إلى الجنان بعدما أثخن في أعداء الدين الخنازير”، وفق قوله.

وقال ناشطون على مواقع التواصل، إن مهند خريج كلية الإعلام في جامعة فلسطين.

وكانت عبارة (حلل يا دويري) في إشارة إلى الخبير العسكري الأردني، فايز دويري، الذي يظهر على قناة الجزيرة لتحليل الحرب الإسرائيلية على غزة، قد اشتهرت بشكل كبير جدا بين مستخدمي منصات التواصل، وسمعها كل العالم.

بدوره، عبّر اللواء دويري، عن فخره واعتزازه بهذه العبارة، مؤكدا أن سيستمر في تحليلات فيديوهات المقاومة الفلسطينية، وتكتيكاتها في مواجهة قوات الاحتلال.

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