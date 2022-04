صورة.. الحقيبة النووية ترافق بوتين خلال جنازة “ترامب روسيا” المتطرف!!

سجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ظهوراً لافتاً خلال مشاركته في جنازة حليفه القومي الروسي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي، الذي توفي الاربعاء الماضي بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا.

وتناقلت واسل الإعلام صور لبوتين يرافقه رجل يرتدي حلة سوداء وكان يحمل “كرة القدم النووية” التي تحتوي على الرموز اللازمة للتخويل بشن هجوم نووي عن بعد.

وأشار تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن كاتدرائية المسيح المخلص أخليت من المعزين، حيث قدم الزعيم الروسي احترامه للقومي المتطرف، فلاديمير جيرينوفسكي، وسط مخاوف من تعرض بوتين لمحاولة اغتيال.

وعند النعش المفتوح، التقط بوتين حزمة من الورود، ووضعها في قاع التابوت، ثم رسم علامة الصليب. لم يكن هناك حراس مسلحون يقفون بجانب التابوت عندما اقترب من النعش، بحسب الصحيفة.

وقالت قناة Telegram VCHK-OGPU: “بالنسبة لفلاديمير بوتين، كانت القاعة التي ودع فيها الناس جيرينوفسكي خالية تماما المعزين – حتى من الأقارب على الكراسي”.

على شاكلة كرة القدم النووية التي يحملها المساعدون العسكريون للرئيس في الولايات المتحدة، صممت الحقيبة النووية الروسية، المعروفة باسم “cheget”، لتكون في متناول الرئيس في جميع الأوقات. ويعتقد أن حقيبة مماثلة ترافق وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة.

وكان فلاديمير جيرينوفسكي الملقب بـ “ترامب روسيا”، قد توفي عن عمر 75 بعد إصابته فيروس كوفيد-19، حيث كان تحت المراقبة في العناية المركزة منذ أوائل فبراير الماضي، ونعاه Vyacheslav Volodin رئيس البرلمان الروسي، في بيان وصفه فيه بسياسي ذكي وموهوب “والرجل الذي فهم بعمق كيف يعمل العالم وتوقع أشياء كثيرة” كما قال.

