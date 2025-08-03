صورة.. القبض على أخطر مهرب مخدرات مرتبط بماهر الأسد في سوريا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية اليوم عن إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنّف على أنه أحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات داخل سوريا والمنطقة. وتمت عملية القبض بعد تحقيقات ميدانية رافقتها مراقبة دقيقة لتحركات المتهم وأماكن تواجده.

ووفق بيان رسمي صادر عن الإدارة، فإن عامر جديع الشيخ مطلوب للعدالة في عدة دول عربية وأجنبية، نظراً لما ارتكبه من جرائم منظمة وخطيرة متعلقة بتصنيع المواد المخدّرة وتهريبها عبر طرق برية وبحرية. وقد استطاعت فرق المكافحة من تحديد مخازن ومختبرات سرية يعمل فيها المتهم بحيلة تضليلية معقدة.

يُظهر التحقيق الأولي أن المتهم مرتبط بأكبر شبكات التهريب الدولية، ويسيطر على شبكة لتمويل عملياته عبر شركات وهمية في عدد من الدول. وأكد مصدر مطّلع في الإدارة أن من بين الشخصيات النافذة المرتبطة بعمليات التهريب يأتي المجرم ماهر الأسد، ما يوسع دائرة التحقيق لتشمل متورطين محليين ودوليين على حد سواء.

قال مدير إدارة مكافحة المخدرات السورية في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “تأتي هذه الخطوة في إطار خطة أمنية متكاملة لتفكيك شبكات المخدرات وتمويل الجريمة المنظمة. لن نتوانى عن تعقب أي شخص مهما علا شأنه أو امتدت علاقاته”. وأضاف أن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، وسيتم تقديم المتهمين أمام القضاء فور استكمال الإجراءات القانونية.

يُذكر أن الإدارة واصلت خلال الأشهر الماضية سلسلة حملات ميدانية استهدفت توزيع المخدرات على مفاصل المدن الرئيسية ومناطق الحدود. ويؤكد خبراء أن هذه الحملة تعكس تصعيداً واضحاً في جهود الأمن السوري لمكافحة آفة المخدرات والقضاء على موارد تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.