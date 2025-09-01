الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
صورة.. بوتين ومودي يصلان اجتماع القمة بسيارة أوروس الرئاسية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2025 10:12 صباحًا
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع فلاديمير بوتين - رويترز

استقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفقة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيارة الرئاسة الروسية الفاخرة من طراز “أوروس” متجهين إلى موقع عقد اجتماعهما الثنائي.

وجاء ذلك عقب مشاركة الزعيمين في فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في تيانجين بالصين.

سيارة الرئاسة الروسية من طراز "أوروس" / Sputnik

ولم يتردد مودي في توثيق هذه اللحظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة مع الرئيس الروسي أرفقها بتعليق: “بعد انتهاء فعاليات قمة شنغهاي للتعاون، توجهنا أنا والرئيس بوتين معا إلى مكان اجتماعنا الثنائي. محادثاتي معه دائما ثرية ومثمرة”.

مودي يوثق رحلته مع بوتين في سيارة أوروس على وسائل التواصل

و”آوروس” من بواكير مشروع “كورتيج”، أو “الموكب” لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات “الليموزين” و”سيدان” و”ميني فان” لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وستطرح في الأسواق تحت ماركة “آوروس”.

وأطلق مشروع “كورتيج” بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، كذلك تم إنتاج نسخ تجارية من سيارات “آوروس” وطرحها في الأسواق.

    روسيا اليوم
  • روسيا اليوم

