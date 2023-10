صورة.. تغريدة تفضح إسرائيل تم حذفها: قصفنا المستشفى

بعد مجزرة أمس في مستشفى الأهلي بغزة وبينما لايزال انتشال الجثث مستمر حتى هذه اللحظة من تحت الأنقاض، ووسط تحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لحركة حماس على ان الصاروخ سقط عن طريق الخطأ.

تغريدة واحدة لمسؤول إسرائيلي تثير “جدلاً واسعاً”.

فقد أقر هنانيا نفتالي، المتحدث الرسمي الرقمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على حسابه في منصة “أكس”، مساء أمس، بضرب المستشفى لاعتقادهم بأنه يؤوي قاعدة لحركة حماس.

وأرفق تغريدته هذه بصورة للنيران تشتعل في المستشفى بعد الضربة.

إلا أنه عاد وحذفها سريعا لاحقاً.

واستبدلها بتوضيح زعم فيه أن خطأ حصل، إذ كتب مبررا أنه شارك تقريرا من وكالة “رويترز” ادعى كذباً أن إسرائيل قصفت المستشفى.

Earlier today I shared a report that was published on @reuters about the bombing at the hospital in Gaza which falsely stated Israel struck the hospital. I mistakenly shared this information in a since deleted post in which I referenced Hamas’ routine use of hospitals to store…

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 17, 2023