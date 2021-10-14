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صورة تكشف عن مخطط نقل الكهرباء من مصر إلى اليونان

14 - أكتوبر - 2021

شبكة كهرباء

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كشفت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر طريقة الربط الكهربائي بين ‏مصر واليونان، لتزويد اليونان باحتياجاته من فائض شبكة الكهرباء المصرية.

ويسمى المشروع “Euro Africa Interconnector – الرابط بين أوروبا وإفريقيا” وهو عبارة عن كابل سوف يتجه من مصر إلى قبرص ثم إلى اليونان، حيث سيبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومترا “1025 ميلا” بقدرة 2000 ميغاوات.

وسيتم ربط مصر بقبرص بكابل يبلغ طوله 498 كيلومترا “309 ميلا”، ثم توصيل قبرص بجزيرة كريت اليونانية بكابل يبلغ طوله 898 كيلومترا “558 ميلا”، يوفر اتصالا بشبكة الكهرباء لعموم أوروبا، ويصل عمق مد الكابلات إلى 3000 متر (9800 قدم) تحت مستوى سطح البحر في بعض المناطق بين جزيرة كريت وقبرص.

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