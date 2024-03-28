صورة.. رقيب بـ"لواء جفعاتي" عاد قتيلا من خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب أول نسيم كحلون (21 عاما) أحد جنود الكتيبة 435 التابعة للواء جفعاتي خلال المعارك في قطاع غزة.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الجندي قتل خلال إعادة التوغل في منطقة حي الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن إصابة 22 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة القتلى التي أقر جيش الاحتلال بها إلى الآن، منذ عملية طوفان الأقصى، إلى 597 ضابطا وجنديا، في حين أقر بمقتل 253 ضابطا وجنديا، منذ بدء العدوان البري على القطاع في 27 أكتوبر\تشرين الأول 2023.

وفي تقرير نشرته مؤخرا صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أكدت فيه أن 60% من العسكريين الجرحى جراء الحرب في غزة يعانون من ارتجاج في المخ وهو ما انعكس على سلوكهم ومعرفتهم العقلية.