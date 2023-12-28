صورة محمد الضيف.. قناة إسرائيلية تدعي كشف هوية قائد أركان كتائب القسام

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في العشرين من الشهر الحالي أنّ الجيش الإسرائيلي حصل على مقاطع فيديو حديثة تُظهر محمد الضيف وهو يمشي على قدميه ويحرك يديه خلافا لما روّجت له المخابرات سابقا.

وبحسب الصحيفة، كان يُعتقد في إسرائيل لمدة سنين أن محمد الضيف في حالة صحية سيئة، ويحتاج رعاية خاصة، ومُقعد على كرسي متحرك، وأنه يتنقل باستخدام سيارة إسعاف خاصة؛ نظرًا لحالته الصحية غير الجيدة، لكن الفيديوهات تُظهر عكس ذلك.

ومساء (الأربعاء 27-12-2023)ث بت القناة الـ12 الإسرائيلية صورة تزعم أنها لمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد وقت قصير من تصريحات للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أكد فيها ضرورة العثور على الضيف واغتياله.

وقالت القناة الإسرائيلية إن “أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية كشفت صورة حديثة للضيف وهو بعين واحدة، ولديه ساق واحدة بعد أن فقد إحدى عينيه وبترت ساقه الأخرى خلال محاولة اغتيال إسرائيلية سابقة، لكنه ما زال قادرا على المشي بمفرده، ولا يستخدم كرسيا متحركا كما يمكنه استخدام كلتا يديه”.

وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبذل جهودا هائلة للوصول إلى قادة حماس وخاصة الضيف، الذي يقود القتال ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كما أنه أحد أبرز المخططين لهجوم “طوفان الأقصى” على مستوطنات غلاف غزة.

وقبل أيام كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الضيف “في وضع صحي جيد” ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أنه أصيب بالشلل إثر محاولات اغتيال فاشلة سابقة.