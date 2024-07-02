صور.. أربعة شهداء بغارة إسرائيلية على مخيم نور شمس بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية (الثلاثاء 2-7-2024) إن أربعة أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرة قصفت خلية في منطقة نور شمس أثناء قيامها بزرع عبوة ناسفة”.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الطيران الحربي للاحتلال قصف “خلية مسلحين” في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الاثنين مقتل جندي وإصابة ضابط في وحدة المستعربين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم، وبذلك يرتفع عدد قتلاه إلى 672، بينهم 7 في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى خلال 5 أيام فقط قتل قائد فرقة قناصة وجندي وإصابة 17 جنديا، بانفجار عبوات ناسفة في كل من طولكرم وجنين.