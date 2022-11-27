الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
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صور.. أعمال عنف في بروكسل عقب خسارة بلجيكا أمام المغرب

منذ ساعتين
أعمال شغب في بروكسل

أعمال شغب في بروكسل

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شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الاحد، أعمال عنف وتخريب أملاك عامة، إثر فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بنتيجة (2 – 0) في منافسات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

وأوردت الشرطة البلجيكية في بيان لها، أنه حتى ما قبل نهاية المباراة “سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة” في وسط المدينة” الأمر الذي أخلّ بالأمن العام”.

وأكدت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات، فيما تسلح البعض بعصي وأضرم آخرون حريقا في الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور.

وأضافت، أن صحافيا أصيب في وجهه بمفرقعات، وتدخل عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وتعامل نحو مئة من عناصر الأمن مع الحوادث، وقد أصيب بعضهم بمقذوفات أثناء التدخل.

وطالبت الشرطة السكان والمشجعين بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، وأغلقت محطات مترو وشوارع للحد من الازدحام.

وقال رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز عبر “تويتر”: “أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر اليوم، لقد تدخلت الشرطة بحزم، لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة، الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام”.

وأضاف “أمرت الشرطة بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق مثيري الشغب”.

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