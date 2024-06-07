الجمعة 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 7 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب

منذ 43 دقيقة
"إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب" -الأناضول

"إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب" -الأناضول

الأناضول
A A A
طباعة المقال

طالبت مجموعة من الناشطين الإسرائيلين، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام السفارة الألمانية في تل أبيب، حكومة برلين بوقف صادرات الأسلحة.

وحمل المحتجون الذين جلسوا عند مدخل السفارة الألمانية لافتات كتب عليها: “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”أليس لديكم ما يكفي من الدماء على أيديكم؟” و”كونوا على الجانب الصحيح من التاريخ لمرة واحدة”.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام باعتقال 5 أشخاص، بينما تحاول الشرطة إبعاد المحتجين بالقوة من المنطقة.

وجاء في البيان المكتوب الذي قدمه الناشطون بعد الاحتجاج أن إسرائيل استخدمت أسلحة ألمانية في المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة.

كما بعث المحتجون رسالة إلى سفير ألمانيا، شتيفن سيبرت، يطالبون فيها إدارة برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

يشار إلى أن ألمانيا احتلت المرتبة الثانية بين الدول التي استوردت منها إسرائيل الأسلحة العام الماضي بنسبة 47 بالمئة.

 

"إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب" -الأناضول

“إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب” -الأناضول

"إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب" -الأناضول

“إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب” -الأناضول

"إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب" -الأناضول

“إسرائيليون يطالبون ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب” -الأناضول

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

 

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

 

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

 

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

 

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

محاصيل الحبوب الشتوية في أوكرانيا
موجة حر غير مسبوقة تؤثر على نمو محاصيل الحبوب في أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يثني على وعد ماكرون بإرسال طائرات ميراج لأوكرانيا
دخان متصاعد وسط السودان إثر القصف
اشتباكات السودان
قصف قوات الدعم السريع يرفع عدد القتلى في أم درمان إلى 40

الأكثر قراءة

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"
رئيس "طيران الشرق الأوسط" قلِق من ضربة إسرائيلية للمطار