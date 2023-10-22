صور الأسبوع الثالث للحرب.. نصف شهداء غزة من النساء والأطفال

دخلت الحرب في غزة أسبوعها الثالث، وعلى وقع الضربات الإسرائيلية يرتفع عدد الشهداء يشكل كبير تحت دعم غربي، فبعد استهداف المستشفى الأهلي لايزال العدو يستهدف الأحياء والمدارس والجوامع بالإضافة الى الكنائس، وبينما تقاتل إسرائيل سكان غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء قد ارتفع إلى 4385 نصفهم من النساء والأطفال.

وفيما انتشرت صور الركام والحطام مجبولة بدماء وجثث الضحايا.

ووثقت العديد من المشاهد المؤلمة من غزة، دفن أطفال وصغار، قضوا جراء القصف الإسرائيلي.

كما التقطت العدسات أمهات يحتضن أجساد صغارهن، المكفنين بالأبيض.

في حين أعلنت الصحة الفلسطينية بالقطاع الأحد، مقتل 50 على الأقل خلال ساعات الليل فقط جراء الغارات الإسرائيلية

بينما وصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى 4385، نصفهم من النساء والأطفال. فيما أصيب 13561 آخرون.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم سقطوا في الهجوم المباغت الأولي في 7 أكتوبر عندما اقتحم مسلحو حماس مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما رجح الجيش الإسرائيلي وجود نحو 203 أسير، موجودين حاليا في غزة.

ومنذ أسبوعين تفرض إسرائيل حصاراً مطبقاً على القطاع المكتظ بالسكان، فيما سمح أمس السبت 21\10\2023 بدخول 20 شاحنة مساعدات فقط عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى جنوب غزة. علماً أن تلك المساعدات لا تكفي الفلسطينيين بغزة يوماً وحداً.