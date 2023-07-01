صور.. الأقمار الصناعية تكشف عن تشييد معسكر ضخم لفاغنر في بيلاروسيا

بعد عملية تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، والتوصل الى حل ترحيلها الى بلاروسيا، أظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي حللتها صحيفة “نيويورك تايمز” أنه تم نصب مئات الخيام الكبيرة في قاعدة عسكرية غير مستخدمة في بيلاروسيا في الأيام الخمسة الماضية.

وذكرت الصحيفة لأول مرة الأربعاء وجود أعمال بناء في القاعدة التي تم إخلاؤها، وتكشف الصور التي تم التقاطها يومي الخميس والجمعة أنه تم بناء معسكر كبير من الخيم العسكرية.

ويمكن أن تكون القاعدة حسب المصدر موطنًا لمقاتلي فاغنر الذين مُنحوا خيار الانتقال إلى بيلاروسيا بعد التمرد الفاشل، وتكشف الصور أن التعزيزات يمكن أن تلائم احتياجات آلاف المقاتلين، لكن الصور تظهر أيضًا أن هناك نشاطًا ضئيلًا مما يشير إلى أن القوات لم تصل بعد.

وتكشف الصور لأول مرة عن تفاصيل المخيم، حيث يوجد أكثر من 250 خيمة في صفوف مرتبة ويبدو أنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب بضعة آلاف من الأشخاص للسكن. كما توجد خيام إضافية قريبة من المحتمل أن تكون مرافق دعم. ويبدو أنه تم وضع إجراءات أمنية إضافية عند بوابة المدخل الرئيسية للقاعدة.

وبحسب التقرير فقد بدأ البناء في غضون أيام من التمرد المجهض ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل مقاتلي فاغنر، وهو في موقع يطابق التفاصيل التي قدمها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول مكان إيواء المرتزقة.

ويبدو أن بناء المعسكر الميداني، الذي يبعد حوالي 80 ميلاً جنوب شرق العاصمة البيلاروسية مينسك، قد اكتمل في الغالب في الموقع.

وقدمت صورة القمر الصناعي التي التقطتها شركة Umbra Space الخميس أول عرض واضح للموقع منذ يوم الثلاثاء.

وحتى الآن لا يوجد دليل من الصور أو أي تقارير أخرى تفيد بأن أي مقاتل من فاغنر قد تم نقله إلى المخيم اعتبارًا من صباح الجمعة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي مقاتلين سينتقلون إلى بيلاروسيا.

ولم تظهر أي مركبات عسكرية في المواقع والمباني في الجانب الغربي من القاعدة، على الرغم من إزالة الرمال من منطقة كبيرة ومعبدة هناك.

ولم يبلغ مشروع هاجون البيلاروسي، الذي يراقب التحركات العسكرية داخل البلاد، عن أي تحركات كبيرة للقوات الروسية هذا الأسبوع، على الرغم من أنه قال إن عدة مركبات عسكرية روسية شوهدت بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي القريبة من المخيم يوم الأربعاء.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر الخميس، إنه ليس لديه تحديثات بشأن الانتقال المحتمل لقوات فاغنر إلى بيلاروسيا.

ولكن ردًا على سؤال حول تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” أضاف: “من الواضح أن هذا شيء سنستمر في مراقبته”.