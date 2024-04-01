صور.. الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد تدميره

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين دارت معارك ضارية بين المقاومة والجيش الإسرائيلي بمدينتي غزة وخان يونس.

وأحرق جيش الاحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة أسبوعين.

وأعلن نشطاء في قطاع غزة عن خروج المشفى كاملا عن الخدمة.

وفي سياق متصل؛ قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه صدّق على خطة لدخول رفح للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب قوله.

وفي إسرائيل، احتشد آلاف الإسرائيليين بمحيط المقار الحكومية والكنيست للمطالبة بإعادة الأسرى وإقالة الحكومة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.