الأثنين 22 رمضان 1445 ﻫ - 1 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد تدميره

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2024 7:35 صباحًا
مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره - غزة

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره - غزة

A A A
طباعة المقال

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين دارت معارك ضارية بين المقاومة والجيش الإسرائيلي بمدينتي غزة وخان يونس.

وأحرق جيش الاحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة أسبوعين.

وأعلن نشطاء في قطاع غزة عن خروج المشفى كاملا عن الخدمة.

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره - غزة

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره – غزة

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره - غزة

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره – غزة

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره - غزة

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره – غزة

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره - غزة

مشفى الشفاء الطبي بعد تدميره – غزة

وفي سياق متصل؛ قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه صدّق على خطة لدخول رفح للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب قوله.

وفي إسرائيل، احتشد آلاف الإسرائيليين بمحيط المقار الحكومية والكنيست للمطالبة بإعادة الأسرى وإقالة الحكومة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • مواقع إلكترونية

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الليبية
قذائف صاروخية تستهدف منزل رئيس وزراء دولة عربية!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
شعار حركة حماس
غزة تحت النار
حماس تتهم فتح بإرسال بإرسال ضباط أمن لشمال غزة!

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
عناصر من حزب الله
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله