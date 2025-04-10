صور.. البابا فرنسيس يزور كاتدرائية القديس بطرس بملابس غير رسمية

البابا فرنسيس يظهر لأول مرة منذ عودته إلى الفاتيكان - رويترز

قام البابا فرنسيس، الذي يتعافى من التهاب رئوي مزدوج، بزيارة غير معلنة إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان اليوم الخميس مرتديا سروالا أسود وليس ملابسه البابوية البيضاء التقليدية المعتادة.

وظهر البابا (88 عاما) في مقطع فيديو تحققت منه رويترز على كرسي متحرك مرتديا سروالا أسود وشالا مخططا وفي أنفه خرطوم أكسجين صغير.

وتحققت رويترز من تاريخ الفيديو عن طريق البيانات الوصفية، وأكد الشخص الذي نشر الفيديو تاريخه أيضا.

وقال لويز جيل الذي صور الفيديو “كنا نزور كاتدرائية القديس بطرس، ورأينا بعض الحراس يمرون ويفسحون الطريق، فذهبنا لنرى ماذا يحدث، فوجدنا البابا”.

وأضاف “لم يلاحظه إلا القليل، مر سريعا جدا، لكنه توقف ليتحدث إلى عائلة لديها طفل رضيع”.

ويمضي البابا فترة نقاهة مدتها شهرين في الفاتيكان بعد أن أمضى 38 يوما في المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، في أخطر أزمة صحية يمر بها منذ توليه البابوية قبل 12 عاما.

ولم يظهر البابا علنا إلا مرة واحدة منذ خروجه من المستشفى في 23 مارس آذار.

ونادرا ما يظهر البابا مرتديا ملابس مدنية بدلا من ملابسه البابوية التقليدية، لكنه أحيانا يرتدي ملابس غير رسمية خلال بعض الرحلات إلى الخارج.