الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. البابا فرنسيس يزور كاتدرائية القديس بطرس بملابس غير رسمية

منذ ساعتين
البابا فرنسيس يظهر لأول مرة منذ عودته إلى الفاتيكان - رويترز

البابا فرنسيس يظهر لأول مرة منذ عودته إلى الفاتيكان - رويترز

A A A
طباعة المقال

قام البابا فرنسيس، الذي يتعافى من التهاب رئوي مزدوج، بزيارة غير معلنة إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان اليوم الخميس مرتديا سروالا أسود وليس ملابسه البابوية البيضاء التقليدية المعتادة.

وظهر البابا (88 عاما) في مقطع فيديو تحققت منه رويترز على كرسي متحرك مرتديا سروالا أسود وشالا مخططا وفي أنفه خرطوم أكسجين صغير.

وتحققت رويترز من تاريخ الفيديو عن طريق البيانات الوصفية، وأكد الشخص الذي نشر الفيديو تاريخه أيضا.

البابا فرنسيس يزور كاتدرائية القديس بطرس بملابس غير رسمية

البابا فرنسيس يزور كاتدرائية القديس بطرس بملابس غير رسمية

وقال لويز جيل الذي صور الفيديو “كنا نزور كاتدرائية القديس بطرس، ورأينا بعض الحراس يمرون ويفسحون الطريق، فذهبنا لنرى ماذا يحدث، فوجدنا البابا”.

وأضاف “لم يلاحظه إلا القليل، مر سريعا جدا، لكنه توقف ليتحدث إلى عائلة لديها طفل رضيع”.

البابا فرنسيس يزور كاتدرائية القديس بطرس بملابس غير رسمية

البابا فرنسيس يزور كاتدرائية القديس بطرس بملابس غير رسمية

ويمضي البابا فترة نقاهة مدتها شهرين في الفاتيكان بعد أن أمضى 38 يوما في المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، في أخطر أزمة صحية يمر بها منذ توليه البابوية قبل 12 عاما.

ولم يظهر البابا علنا إلا مرة واحدة منذ خروجه من المستشفى في 23 مارس آذار.

ونادرا ما يظهر البابا مرتديا ملابس مدنية بدلا من ملابسه البابوية التقليدية، لكنه أحيانا يرتدي ملابس غير رسمية خلال بعض الرحلات إلى الخارج.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
غزة تحت القصف
ما صحة تجنيد حماس 40 ألف مقاتل جديد؟
جنود إسرائيليون يقفون بجانب جرافات وآليات عسكرية بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وسوريا، 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
ردع العدوان - سوريا
سوريا تتهم إسرائيل بسرقة مواردها المائية أمام مجلس الأمن
الذهب
الذهب يبلغ أعلى مستوياته مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

الأكثر قراءة

وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة
مقاتلون من حزب الله
مسؤول كبير بحزب الله: مستعدون لمناقشة مسألة السلاح.. ولكن بشرط!