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صور.. الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة 4 أسرى أحياء من غزة

منذ ساعتين
صور لأسرى محتجزين عند حركة حماس

صور لأسرى محتجزين عند حركة حماس (رويترز)

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته استعادت أربع أسرى أحياء من وسط قطاع غزة (السبت 8-6-2024).

وأضاف أن الرهائن هم ثلاثة رجال وامرأة، واختطفوا من مهرجان نوفا الموسيقي يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتابع أنه تم نقلهم إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “في نشاط عملياتي تمكن مقاتلونا من تحرير 4 رهائن من أسر حماس”.

وأضاف غالانت “تابعت من غرفة القيادة عملية تحرير المختطفين تحت إطلاق نار كثيف ونفذت المهمة بشجاعة”.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسرى الذين استعادهم الجيش الإسرائيلي اليوم من النصيرات كانوا في حفل “نوفا” يوم 7 أكتوبر وهم ” نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف”.

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