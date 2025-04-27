صور.. تفريغ 4600 طن غاز منزلي في ميناء بانياس السوري

باشرت فرق الشعبة البحرية التابعة للشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس تفريغ شحنة من الغاز المنزلي تقدر بـ 4600 طن، وذلك من إحدى البواخر الراسية في الميناء.

ومن مصب بانياس، أوضح المهندس علي عبد الله في تصريح لـ سانا (التي لم تحدد صفته) أن عمليات التفريغ بدأت بعد أخذ موافقة من قبل اللجان المختصة، وإجراء فحوصات لبيان مطابقة المادة للمواصفات المعتمدة في وزارة الطاقة.

وأضاف عبد الله: إن كوادر الشعبة باشرت عمليات ربط الناقلة بشكل آمن، ثم تركيب الخراطيم، والبدء بضخ المادة باتجاه خزانات غاز بانياس، لافتاً إلى أن هذه الناقلة تأتي ضمن سلسلة توريدات بدأت منذ التحرير، حيث بلغ عدد نواقل الغاز التي تم تفريغها بالمصب حتى اليوم 15 ناقلة.