صور توثق الدمار الهائل في قطاع غزة.. وآلاف الغزيين يعودون فوق الركام!

فلسطينيون، الذين نزحوا إلى الجزء الجنوبي من غزة بأمر من إسرائيل، يسيرون على طول الطريق أثناء عودتهم إلى الشمال، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في وسط قطاع غزة، 11 أكتوبر 2025. رويترز

منذ اللحظة التي أعلن فيها الجيش الإسرائيلي دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، تدفق آلاف النازحين عائدين من الجنوب إلى الشمال، لتفقد ما بقي من منازلهم التي تحولت ركاماً، حتى إن بعضهم عبر شارع الرشيد سيراً على الأقدام، في رحلة اعتادوها على مر السنتين الماضيتين.

كما عاد آخرون إلى أنقاض منازلهم في خان يونس جنوباً، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وعبر العديد من النازحين عن فرحتهم بالعودة ووقف النار على الرغم من الدمار الشامل الذي وثقته الأقمار الصناعية والصور والفيديوهات في خان يونس ورفح جنوب القطاع، فضلاً عن مدينة غزة وجباليا شمالاً.

إذ أظهرت صور جوية حجم الدمار الهائل في مدينة غزة وخان يونس ورفح، وغيرها من المناطق أيضاً.

“200 ألف عادوا إلى الشمال”

في حين أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، مساء أمس الجمعة، أن “200 ألف نسمة تقريباً هو عدد المواطنين الذين عادوا إلى الشمال”.

كما أوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الطواقم الطبية انتشلت خلال الـ24 ساعة الماضية جثامين 155 قتيلاً، كانوا قد قُتلوا خلال الأسابيع الماضية في مدينة غزة قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق. وأوضح مصدر طبي أن سيارات الإسعاف تعثرت في نقلهم سابقاً بسبب خطورة الأوضاع الميدانية واستمرار القصف.

رغم كل تلك الأوضاع المأساوية أبى بعض الغزيين إلا أن يحتفلوا ويوزعوا الحلوى احتفالاً بوقف النار بعد سنتين من الحرب الدامية والحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل.

وأقيمت احتفالات صغيرة في جنوب القطاع، حيث غنى بعض الفلسطينيين لغزة المدمرة.

أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إعادة تموضع قواته في مناطق من القطاع المحاصر، محذراً في الوقت نفسه من أن عدداً من المناطق ما زال “في غاية الخطورة” بالنسبة للسكان المدنيين.

“وصول المراسلين”

ومع إعلان وقف إطلاق النار، حثت جمعية الصحافة الأجنبية في القدس التي تضم مراسلين من وسائل إعلام أجنبية كبرى، السلطات الإسرائيلية على السماح بالوصول بشكل مستقل إلى غزة، معتبرة أنه “لم يعد هناك أي مبرر” لعرقلة الدخول إلى القطاع. لاسيما أن إسرائيل كانت فرضت منذ عامين قيوداً على وصول المراسلين الأجانب إلى القطاع.

يذكر أن طرفي النزاع، إسرائيل وحركة حماس، كانا وافقا، الأربعاء الماضي، على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، إثر مفاوضات غير مباشرة بمدينة شرم الشيخ في مصر بوساطة أميركية ومصرية وقطرية شاركت فيها أيضاً تركيا.

ونصت المرحلة الأولى على وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وانسحابات إسرائيلية.

فيما أكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في وقت لاحق، أن إسرائيل أنجزت انسحاباتها بموجب المرحلة الأولى لاتفاق غزة، معتبراً أنه بذلك بدأت “فترة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن”.

عقب ذلك، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدروسيان أن الجيش سيبقي سيطرته على 53 % من القطاع.