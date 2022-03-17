الخميس 14 شعبان 1443 ﻫ - 17 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“صور” توثق سفن حربية روسية عبرت مضيق تسوغارو الياباني.. وهذا ما كانت تحمله!

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 12:02 مساءً
سفينة حربية روسية "أرشيفية"

سفينة حربية روسية "أرشيفية"

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات اليابانية الأربعاء، أنها رصدت أربع سفن حربية روسية مرت عبر مضيق تسوغارو في شمال شرق اليابان بين الثلاثاء والأربعاء،

وأشارت وزارة الدفاع اليابانية إلى أنه ربما كانت السفن الأربع تنقل قوات ومركبات قتالية إلى أوكرانيا.

ويشار إلى أن مضيق تسوغارو يربط بحر اليابان بالمحيط الهادئ ويقع بين أكبر جزيرتين رئيسيتين في اليابان هما هونشو وهوكايدو.

يشا إلى أن جهاز الاستخبارات التابع للدفاع البريطانية، كان قد أكد إن القوات الروسية حققت تقدما بسيطا على الأرض والبحر والجو في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن المقاومة الأوكرانية ما زالت صامدة

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن معظم الأراضي الأوكرانية بما فيها المدن الرئيسية ما زالت في أيد أوكرانية.

وأضافت أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا متوقفة إلى حد كبير على جميع الجبهات، مشيرة إلى أن تكتيكات الجيش الأوكراني أحبطت تقدم القوات الروسية.

موضحة أن فشل القوات الروسية المتواصل في السيطرة الجوية حجَم قدرتها على استخدام المناورات وقلل من الخيارات أمامها.

واعتبر جهاز الاستخبارات البريطانية أن تدمير القوات الأوكرانية للجسور لعب دورا هاما في عرقلة تقدم الروس.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من أخبار العالم

قصف روسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
نداء عاجل من الصليب الأحمر بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تريد ضمانات أمنية لأي اتفاق سلام مع روسيا
قوات من الشيشان تشارك في حرب أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ألف متطوّع شيشاني في طريقهم للقتال بأوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

آثار القصف الروسي في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطاني يهرب بعد أيام من وصوله لقتال الروس بأوكرانيا راويًا مشاهداته
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
اقرار خطة الكهرباء.. فياض: مبروك لـ “شعب لبنان العظيم”
انفجار المرفأ
الأهراءات مالت 7 سنتم.. الجميزة ومار مخايل في عين الخطر