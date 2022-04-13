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صور جوية تظهر حجم الدمار الذي ارتكبته آلة الحرب الروسية في “تشيرنيهيف”

منذ 11 ساعة
حجم الدمار في "تشيرنيهيف"

حجم الدمار في "تشيرنيهيف" (رويترز)

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لم تمض أيام على انسحاب القوات الروسية من مدينة “تشيرنيهيف” شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف، حتى ظهرت آثار الدمار والخراب التي ضربت المباني السكنية والبنى التحتية في المدينة.

وقد كشفت صور جوية جديدة، ملتقطة عبر كاميرا مثبتة بطائرة مسيرة، الدمار في قرية بمحيط مدينة “تشيرنيهيف” شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشرت قناة “نكستا” صور الدمار بالقرية، في حسابها على تويتر، الأربعاء، وقالت تعليقا عليها “قرية في منطقة تشيرنيهيف زارها المحررون”، في إشارة إلى أن الروس يدعون أنهم يريدون تحرير بعض المناطق من قبضة الأوكرانيين الذين تصفهم موسكو بالنازيين.

وعادت تشيرنيهيف بكامل محيطها إلى سيطرة الجيش الأوكراني بعد انسحاب القوات الروسية منها قبل أيام، وبعد تعرضها لقصف روسي تسبب في الكثير من المآسي والآلام للمدنيين، بحسب تقرير لصحيفة “إندبندنت”.

وتشير بعض التقديرات إلى مقتل حوالي 550 مدنيا، فيما يعتقد أن كثيرين دفنوا تحت الأنقاض، كما دمر القصف الروسي نحو سبعين في المئة من المدينة المشهورة بتراثها التاريخي والثقافي، ناهيك عن فرار أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 290 ألف نسمة، حيث استمرت الهجمات بلا هوادة، وانقطعت مصادر الكهرباء والماء وتناقص مخزون الطعام.

 

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