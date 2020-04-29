صور قوارب زعيم كوريا الشمالية الفارهة تزيد التكهنات

أظهرت صورة حديثة للأقمار الاصطناعية أن التحركات الأخيرة التي قامت بها قوارب فارهة يستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تشير بشكل متزايد إلى ان الزعيم موجود في منتجع ونسان.

وأشارت تحليلات صور الأقمار الاصطناعية هذا الأسبوع أن القوارب التي غالبا ما يستخدمها الزعيم الكوري الشمالي قبالة ساحل ونسان كانت نشطة طوال هذا الشهر، وفق ما ذكر موقع “إن كيه برو”.

وللمرة الأولى منذ توليه السلطة في عام 2011، غاب كيم عن الاحتفالات الوطنية في عطلة 15 أبريل لإحياء ذكرى ميلاد جده ومؤسس النظام في كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ.

وأثار غياب زعيم كوريا الشمالية عن الأنظار، الكثير من التكهنات بشأن مصير الرجل البلغ من العمر 36 عاما، بعد إجرائه عملية جراحية في القلب، أدت على ما يبدو إلى تدهور حالته الصحية.

ويُظهر التحليل الواسع أن حركة القوارب الترفيهية المماثلة قبالة فيلا خاصة في ونسان، وجزيرة بالقرب من شبه جزيرة كالما، قد توافقت مع مظاهر تحركات سابقة لكيم في المنطقة ست مرات منذ الصيف الماضي.

ولم يظهر كيم علنًا منذ 11 أبريل، مما أدى إلى تكهنات إعلامية واسعة حول مكان وجوده. غير أن المسؤولين في كوريا الجنوبية أكدوا هذا الأسبوع أن كيم كان بالفعل في ونسان لفترة طويلة هذا الشهر.

وقال أحد مستشاري رئيس كوريا الجنوبية مون جاي آن يوم الأحد الماضي، إن كيم وصل إلى المنطقة في 13 أبريل.

وعادة ما اُستخدم قارب ترفيهي واحد للوصول إلى فيلا ونسان الرئيسية لكيم في السنوات الأخيرة، بينما انتقل اثنان آخران، أحدهما أو كليهما معًا، من رصيف في وسط المدينة إلى جزيرة قريبة.

وكشف محلل صور للأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية عن تفاصيل القارب الترفيهي الرئيسي المستخدم في الفيلا، وقال إنه بطول 60 مترًا، وقد شوهد خلال زيارة قام بها نجم كرة السلة الأميركي دينيس رودمان في وقت سابق.