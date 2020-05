صور للأقمار الصناعية تكشف عن ممرات سرية إيرانية تحت الأرض قرب دمشق

وكشفت شركة لالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، عن صور حديثة، تظهر مدخلا لطابق يقع تحت الأرض قرب العاصمة السورية دمشق، على صلة بفيلق القدس الإيراني، وفقا لما نقلته الشركة عن وسائل إعلام عبر حسابها بتويتر.

والتقطت شركة “إميدج سات” صورا في 27 أبريل، تظهر مدخلا في قاعدة المزة الجوية العسكرية قرب دمشق، وأدلة على تعرض الطابق تحت الأرض لغارة جوية إسرائيلية بالإضافة إلى أهداف أخرى الاثنين.

وأشارت الشركة في تغريدة لها، إن الهجوم استهدف مدخل طابق تحت الأرض يبعد نحو 100 متر عن مقر تم استهداف سابقا في 19 نوفمبر 2019، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المقر يتبع فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية أخرى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن الاثنين عن مقتل أربعة مقاتلين موالين للنظام السوري وإيران، بجانب ثلاثة مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القاعدة.

ونادرا ما يسقط قتلى مدنيون في الغارات الإسرائيلية في سوريا.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية صباح الاثنين مناطق في محيط دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان. إلا أنه ردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

وأوضح المرصد السوري أن الغارات استهدفت “مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية جنوب وجنوب غرب دمشق”، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل أربعة مقاتلين من تلك المجموعات من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.

#Thread , 1/4: #ISI #intelligence report reveals evidence of an attack (27 April 2020) in #AlMazzeh #Military #Airport , #Damascus , focused on the entrance to an underground level, possibly affiliated with #Iran |ian #QudsForce and the Shiite militias. #Syria #Damascus pic.twitter.com/VfvWCMNUAp

2/4: The attack focused on the entrance to an underground level, located less than 100 meters from a Headquarters attacked a few months ago (19 November 2019) which according to media reports is affiliated with #IRGC #QudsForce and the Shiite militias.#Syria #Damascus pic.twitter.com/EIgbD0XybM

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) April 30, 2020