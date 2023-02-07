صور مؤثرة.. إنقاذ أم ورضيعتها من تحت الأنقاض في تركيا

نجحت فرق البحث بولاية هاتاي جنوبي تركيا في إنقاذ أم ورضيعتها من تحت أنقاض المباني المنهارة.

جاء ذلك بعد مرور نحو 29 ساعة على وقوع الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وفي ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، نجحت الفرق أيضا في إنقاذ أم وابنتها من تحت أنقاض المباني المنهارة بعد مرور 30 ساعة على وقوع الزلزال.

وبحسب وكالة “الأناضول”، تم نقل الأم وابنتها إلى مستشفى قريب، إثر إنقاذهما من تحت أنقاض مبنى مكون من 6 طوابق.

ويواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، الثلاثاء، عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء الزلزال الذي هز البلدين.

ووصلت الحصيلة الاجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 4600 بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7.8 درجات.

ويعد هذا الزلزال الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس/ آب 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وتشل الأحوال الجوية في هذه المنطقة الجبلية المطارات الرئيسية حول دياربكر وملطية مع تواصل تساقط الثلوج بكثافة.

ويتجمع السكان في كل مكان ويحاولون إزالة الأنقاض بأيديهم، مستخدمين الدلاء.