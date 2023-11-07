صور.. متظاهرون يغلقون ميناء تاكوما الأمريكي لوقف إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

احتشد المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ميناء تاكوما الأمريكي في محاولة لمنع ما يعتقدون أنها سفينة متجهة إلى إسرائيل محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية.

أغلق المتظاهرون مدخل ميناء تاكوما فجر الاثنين، مما أجبر السائقين على العودة، وشوهد المارة وراكبو الدراجات وهم يتظاهرون باللافتات والهتافات.

وكتب على بعض اللافتات “لا مساعدات لإسرائيل” و “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.

وقال إلياهو حسبي لموقع “KOMO News” إن “الهدف هنا هو تأخير أو وقف أي نوع من شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل”.

ونشرت إدارة شرطة تاكوما (TPD) على منصة X فيما بعد بياناً تنصح السائقين بأن حركة المرور على طول شارع East 11th تم حظرها من طريق ميناء تاكوما إلى طريق ميلووكي بسبب “مظاهرة احتجاجية”، وقالت الإدارة إن الضباط كانوا في مكان الحادث للمساعدة في توجيه حركة المرور في المنطقة و “لضمان استمرار سلامة جميع أفراد المجتمع”.

وقال متحدث باسم TPD لـ KOMO News إنه لم يتم القبض على أي من المتظاهرين أو احتجازهم حتى الساعة 10:45 صباحًا.

ويعتقد المتظاهرون أن السفينة MV Cape Orlando كانت في ميناء أوكلاند يوم الجمعة. وتظاهر هناك أيضًا المتظاهرون في منطقة الخليج، الغاضبون من الموافقة على المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وقالت متظاهرة وتدعى نادية طومسون لـ “KOMO News”: “جدتي فلسطينية وأنا من الأردن… أريد أن تتمتع فلسطين بالسلام.”

فيما أشار متظاهر آخر ويدعى “ألون لابيد” إلى أن “هذا الإقبال لا يصدق… فالناس هنا يظهرون جميعًا لدعم عودة التحرير الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية المستمرة، ولطلب كل المساعدة العسكرية الأمريكية لهذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، نحن نعلم أن لدينا مسؤولية وواجب لإغلاق أبوابنا، هذا الميناء لأن الجيش سيقوم حرفيًا بتحميل الأسلحة والقنابل التي سيتم إرسالها إلى نظام الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب إبادة جماعية اليوم. نحن جميعًا في القوة من أجل فلسطين”.

ويوم الجمعة الماضي، توجه المتظاهرون إلى مبنى هنري إم جاكسون الفيدرالي، الواقع في 915 الجادة الثانية في وسط مدينة سياتل، لمطالبة سناتور واشنطن باتي موراي بوقف إطلاق النار.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بتقسيم الأجزاء الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، حيث تم قطع الاتصالات عبر المنطقة المحاصرة بشكل مؤقت يوم الاثنين للمرة الثالثة منذ بدء الحرب. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن تدخل القوات مدينة غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس 10 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 4100 طفل و2640 امرأة، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

وجاءت هذه التطورات بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية، يوم الأحد، مخيمين للاجئين في وسط قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات، حسبما قال مسؤولو الصحة. وترفض إسرائيل حتى الآن الاقتراحات الأمريكية بأن تأخذ وقفة إنسانية لوقف قصفها المستمر لغزة وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قُتل أكثر من 140 فلسطينيا في أعمال عنف وغارات إسرائيلية. وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى بدء القتال واحتجزت الجماعة المسلحة 242 رهينة من إسرائيل إلى غزة.

وغادر ما يقرب من 1100 شخص قطاع غزة عبر معبر رفح منذ يوم الأربعاء بموجب اتفاق واضح بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تتوسط مع حماس.