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صور مثيرة من الفضاء لسفينة “إيفرغرين” الجانحة في قناة السويس

27 - مارس - 2021
السفينة العالقة في قناة السويس

السفينة العالقة في قناة السويس

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نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورا مثيرة من الفضاء، للأزمة التي خلقتها سفينة “إيفرغرين” الجانحة في قناة السويس.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية عشرات السفن المتوقفة في البحر الأحمر، بانتظار عبور قناة السويس، والتي ظهرت على شكر نقاط بيضاء صغيرة من الفضاء.

وقارنت وكالة الفضاء الأوروبية حالة السفن قبل “الأزمة”، حيث ظهرت سفن محدودة في البحر الأحمر.

وجنحت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن”، المملوكة لشركة شويكيسن اليابانية، بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية، الثلاثاء في الجزء الجنوبي من القناة.

هذا الأمر تسبب في أزمة حقيقية للملاحة العالمية، حيث تعتبر قناة السويس واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وحوالي 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية تشق طريقها عبر السويس.

 

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