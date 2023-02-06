صور مروعة.. حصيلة أولية لعدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في محافظة عثمانية جنوبي تركيا جراء زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب المنطقة الاثنين، حسبما أعلن الحاكم.

وقال الحاكم إردنتش يلماز إن 34 مبنى في المحافظة قد تدمرت.

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.

وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7,4 درجات.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن السكان شعروا بالزلزال في لبنان وسوريا وقبرص.

تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالي خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

في يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

انهيار أبنية جراء زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي #تركيا تلاه عدة هزات أرضية مرتدة. pic.twitter.com/sQB5wF0EQ3 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023