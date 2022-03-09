الأربعاء 6 شعبان 1443 ﻫ - 9 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور مروّعة من أوكرانيا .. مقتل عائلة بكاملها أثناء فرارها من القصف

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 12:31 مساءً
جنود أوكران يسعفون المدنيين

جنود أوكران يسعفون المدنيين

A A A
طباعة المقال

تداولت وسائل اعلام غربية اخبارا مفادها ان امرأة اوكرانية قضت تحت القصف الروسي مع ابنيها الاثنين، على الرغم من اعلان وقف النار، أثناء هربهم من مناطق الاشتباك في مدينة اربين المحاصرة.

تاتيانا وابنتها أليس (٩ سنوات)وابنها نيكيتا(١٨ سنة) قُتلوا بعدما قامت مدافع روسية باغراق المنطقة بالقذائف اثناء محاولتهم الفرار.

كما انتشرت صور تظهر العائلة ملقية على جانب الطريق، وأثارت غضبا واسعا وسط تأكيد ان “ايقاف النار” الذي يطلقه بوتن ما هو الا اعلانات كاذبة.

وكانت العائلة قد هربت سابقا من حالة اللاستقرار في جمهورية دونيتسك الانفصالية منذ ٤ سنوات، لتستقر في ضواحي العاصمة كييف حيث خططت للاستقرار في منطقة آمنة حيث يستطيع الوالدان رؤية ولديهما يكبران في محيط آمن.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” ان الام كانت تعمل في مجال المحاسبة. وكانت محبوبة من زملائها وتتمتع بحس فكاهة وكانت معروفة في عملها بشخصيتها القريبة واسلوبها اللبق.

وقد قام زملاؤها بتوجيه تحية كبيرة لها في أعقاب مقتلها واصفين اياها بالأخت الكبيرة لكل فريق العمل.

وأكدت صور مروعة انتشرت نهار الأحد ان القوات الروسية هاجمت بقوة مناطق سكنية حيث يحاول المدنيون الهروب من البلد بينما يتابع بوتين دحض قصف قواته للمناطق السكنية.

و تظهر إحدى الصور الوالدة تاتيانا مع ولديها ملقيين على الأرض بعدما قتلوا في اربين وهم يحاولون الفرار من المدينة.

الأم وولداها ملقيين على الأرض

الأم وولداها ملقيين على الأرض

    المزيد من أخبار العالم

    النفط الروسي- أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    النفط يواصل صعوده بعد الحظر الأميركي على الواردات الروسية
    علم روسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المصرف المركزي الروسي يحدّد سقف السحوبات بالدولار
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “حرب على المواطنين”.. موسكو تعاين الأضرار بعد انسحاب الشركات الكبرى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماذا يحدث لجسمك إذا خلدت الى النوم مرتديا جواربك؟
    إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني
    بالفيديو: إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني… “بيروت حرّة إيران برا”
    القضاء
    بعد التطاول على الكنيسة والبطريرك الراعي.. دعوى أمام القضاء