الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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صور.. مظاهرة بالأكفان في باريس رفضا للعدوان على غزة

منذ 4 دقائق
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس

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بينما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، خلّفت حتى مساء السبت 9\12\52023، 17 ألفا و700 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 48 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

احتشد عشرات المتظاهرين بالعاصمة الفرنسية باريس أمس السبت 9\12\52023 احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 65 يوما.

وارتدى متظاهرون أكفانا واستلقوا على الأرض في ساحة “حقوق الإنسان” قرب برج إيفل وسط باريس لتمثيل آلاف الشهداء المدنيين الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

بينما رفع بعض المتظاهرين أيديهم المطلية باللون الأحمر في مشهد يدل على المسؤولين عن جرائم الاحتلال في غزة والداعمين لهم، ووضع آخرون أيديهم على أفواههم للدلالة على الصامتين عن تلك الجرائم.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات من قبيل “فلسطين حرة” و”غزة كلنا معك”.

ومنذ أكثر من شهرين تخرج بشكل شبه يومي مظاهرات حاشدة في مختلف مدن وعواصم العالم للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

متظاهرون ارتدوا أكفانا واستلقوا على الأرض للتعبير عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)

متظاهرون ارتدوا أكفانا واستلقوا على الأرض للتعبير عن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)

    المصدر :
  • الجزيرة

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