صور.. من هم الأسرى الإسرائيليون الأربعة المستعادون من مخيم النصيرات؟

تمكّن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، من استعادة أربعة أسرى كانوا محتجزين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” أنه “تم صباح اليوم تحرير 4 مختطفين إسرائيليين، هم: نوعا أرغماني (25) وألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)”، وفق فرانس برس.

كما أشار إلى أن هؤلاء خطفتهم حركة حماس خلال حضورهم حفلاً موسيقياً بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مؤكداً أن “وضعهم الصحي جيد”.

فمن هم الأسرى الأربعة؟

1- نوعا أرغماني

تبلغ من العمر 25 عاماً وتلقب بـ”رمز قضية الأسرى” تعتبر واحدة من أشهر المختطفين الإسرائيليين عندما ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء اختطاف رجلين لها على دراجة نارية.

وظهرت الشابة الإسرائيلية أثناء اختطافها من حفل “نوفا” في موقف السيارات وهي على دراجة نارية وتصرخ قائلة “لا تقتلاني!”.

وفي فيديو آخر ظهرت أرغماني في مقطع نشرته حماس منتصف يناير، حيث بدت فيه هزيلة وتحدثت عن مقتل أسرى آخرين في غارات جوية بعد أشهر من الهجمات الإسرائيلي، بحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس.

وفي مقطع ثالث ظهرت فيه في صور عندما نشرت والدتها مناشدات لإطلاق سراح طفلتها الوحيدة قبل أن تموت، إذ إن والدتها مصابة بسرطان الدماغ في المرحلة الرابعة.

من جانبه، قال روي ياكوف، والد أرغماني لشبكة “CNN” في فبراير إنه عندما شاهد فيديوهات ابنته لأول مرة “فقد الوعي”، لأنها ابنته الوحيدة.

وكان أبوها ياكوف أول من استقبل أرغماني لدى عودتها على متن طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية.

2 – ألموع مئير

مئير يبلغ من العمر 21 عاماً من بلدة صغيرة قرب تل أبيب، وكان قد أنهى خدمته العسكرية قبل نحو ثلاثة أشهر من اختطافه، على ما نقلت أسوشيتيد برس عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب منتدى عائلات الرهائن فإن مئير كان سيلتحق بعمله في شركة متخصصة بالتكنولوجيا في الثامن من أكتوبر الماضي.

3 – أندري كوزلوف

كوزلوف يبلغ من العمر 27 عاماً كان يعمل حارسا أمنيا في المهرجان الذي اقتحمه عناصر من حماس في السابع من أكتوبر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه هاجر إلى إسرائيل بمفرده قبل نحو عام ونصف، وجاءت والدته إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

4 – شلومي زيف

زيف يبلغ من العمر 41 عاماً، من منطقة زراعية في شمال إسرائيل ويعمل حارسا أمنيا فيها، كان قد ذهب إلى الحفل مع صديقين قتلا في السابع من أكتوبر، وفق ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

فيما ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” إن زيف كان هو وزوجته يحاولان إنجاب الأطفال منذ 17 عاما.

مقتل 210 فلسطينيين في عملية النصيرات

فيما أسفر شن غارات على أهداف في منطقة النصيرات وسط غزة لتحرير الأسرى، إلى مقتل 210 فلسطينيين على الأقل وأصيب نحو 400 آخرين بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال للعربية إن عدد القتلى الفلسطينيين في عملية النصيرات لم يتجاوز الـ 100.

250 أسيراً

يذكر أنه كان لدى حماس قبل استعادة الأسرى الأربعة اليوم، 124 أسيراً أحياء، من أصل نحو 250 اقتادتهم الحركة إلى داخل القطاع خلال هجوم السابع من أكتوبر.

إلا أنه تم إطلاق سراح العشرات منهم خلال وقف إطلاق للنار في نوفمبر الماضي.

فيما رجحت القوات الإسرائيلية مقتل ما يقارب الـ30 أسيراً خلال الحرب الذي دخلت شهرها التاسع.