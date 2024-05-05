صور وأسماء.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في هجوم القسام على "كرم أبو سالم"

من جنازة جندي إسرائيلي قتل في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي مقتل ثلاثة من جنود إسرائيليين إضافة إلى إصابة تسعة آخرين في الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على موقع كرم أبو سالم العسكري.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى الثلاثة وهم “الرقيب عيدو تيستا، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية فالخود التابعة لكتيبة شاكيد، والرقيب تل شافيت، والشرطي الرقيب أفيتار خلف”.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن ما جرى في كرم أبو سالم “حادث غير عادي” إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وفق تعبيرها.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114 ملليمترا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن معبر كرم أبو سالم أصبح مغلقا أمام مرور الشاحنات.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على مناطق في رفح جنوبي قطاع غزة ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.