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صور.. وصول المجموعة الثانية من جرحى غزة للعلاج في قطر

منذ 40 دقيقة
وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر

وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر

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مع الدخول بالشهر الثالث على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس داخل قطاع غزة، وسط وتيرة قصف لم تتوقف منذ انهيار الهدنة، وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس السبت 9\12\2023 إن ما لا يقل عن 17700 فلسطيني استشهدوا وأصيب 48780 شخص في الهجمات منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر وصول مجموعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في الدوحة.

وذكرت الخاطر في تغريدة على منصة إكس أمس السبت 9\12\2023 أن الدفعة الثانية وصلت على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية.

وكتبت “لكل منهم قصته، هناك من فقد منزلا وهناك من فقد أحبابا وهناك من فقد ذراعا أو ساقا، وهناك من فقد ذلك كله، لكنهم رغم كلّ ذلك لم يفقدوا إيمانهم ولا تجملهم بالصبر ولا ابتسامة رضى من القلب. حفظكم الله وجبركم جبر عزيز مقتدر يا أحبابنا”.

ووجهت الشكر إلى سفارة فلسطين في الدوحة ووزارة الصحة والهلال الأحمر المصريين على تعاونهم وتسهيلاتهم في عملية نقل المصابين.

وكانت الدفعة الأولى من الجرحى وصلت في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، وقالت الخاطر حينها إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه بعلاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع.

كما أجلت قطر 89 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة، عن طريق مدينة العريش، بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وكانت الخاطر قد زارت قطاع غزة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن وفد دبلوماسي قطري، للإشراف على عملية إدخال وإيصال حزمة مساعدات قطرية للشعب الفلسطيني. وكانت هذه أول زيارة لمسؤول عربي رفيع إلى القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر أرسلت قطر 38 طائرة محملة بـ1243 طنا من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.

    المصدر :
  • الجزيرة

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