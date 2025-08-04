صيف ساخن جدا في الإمارات بعد الربيع الأعلى حرارة على الإطلاق

تواجه الإمارات ارتفاعا حادا في درجات الحرارة هذا الصيف بعد فصل الربيع الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث أشارت بيانات المركز الوطني للأرصاد إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى مستويات مرتفعة قياسية في بداية أغسطس آب.

وتأتي موجة الحر الشديد في إطار اتجاه عالمي أوسع، حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها إلى مستويات قياسية. وكان العام الماضي هو الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم إذ تجاوزت درجات الحرارة في العالم 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن ارتفاع درجات الحرارة جاء بعد أن شهد شهرا أبريل نيسان ومايو أيار درجات حرارة مرتفعة بشكل لم يحدث من قبل في الإمارات.

وفي أول أغسطس آب، بلغت درجة الحرارة في مدينة سويحان الصحراوية 51.8 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ عام 2021، وفقا للمركز الوطني للأرصاد.

وهذا الرقم أقل بقليل من أعلى درجة حرارة قياسية مسجلة في الإمارات وهي 52.1 درجة مئوية والمسجلة أيضا في سويحان في يوليو تموز 2002.

وتشهد المناطق الداخلية درجات حرارة يومية تتجاوز 50 درجة مئوية بشكل متكرر خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز، بينما سجلت المدن الساحلية مثل دبي وأبوظبي درجات حرارة مرتفعة باستمرار في منتصف الأربعينيات. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يظل باقي الصيف أكثر حرارة من المعتاد وأن تكون درجات الحرارة في أغسطس آب أعلى من المتوسط بمقدار ربع إلى نصف درجة مئوية.

ورغم أن المركز الوطني للأرصاد حذر السكان من التعرض لأشعة الشمس وطلب منهم تجنب التواجد في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة، فإن مثل هذه الاحتياطات ليست ممكنة على الدوام بالنسبة للذين يعملون في المهن الخارجية مثل البناء والزراعة.

وقال ياسر شهد، وهو زائر من أستراليا “نحن نتضجر ونحن جالسون في أماكن مكيفة الهواء… أما (العمال في الأماكن المكشوفة) فهم يعملون فعليا 24 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع في هذا الحر”.