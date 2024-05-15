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ضابط إسرائيلي كبير: كتائب القسام ترمم قدراتها بسرعة كبيرة وتعيد تأسيس نفسها

منذ 53 دقيقة
كتائب القسام

كتائب القسام

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كشف ضابط إسرائيلي كبير لصحيفة هآرتس عن حجم التحديات الحقيقية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في حرب غزة، مشيراً إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعيد ترميم قدراتها بسرعة كبيرة وتعيد تأسيس نفسها مجددا في مناطق أخرى في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن الضابط الذي -لم تكشف هويته- قوله إن إسرائيل في “حرب تعليمية مع حماس” لأن الأخيرة غيرت تكتيكات الحرب مؤخرا، وباتت تركز أكثر على تفخيخ المباني.

وأضافت الصحيفة المحسوبة على اليسار الإسرائيلي أن العمليات الأخيرة في حي الزيتون ومناطق أخرى أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة في ما يتعلق بالبنية التحتية لحماس.

كما أكدت هآرتس أن أغلبية الجنود في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش في جباليا هي عملية عبثية.

في سياق متصل، نقل موقع بوليتيكو الأميركي عن مسؤولين قولهم إن “من الوارد تعطيل حماس، لكن الأمور التي تمكنها من التشكل والتطور والنمو ما زالت قائمة”.

وقال الموقع إنه تحدث إلى 4 مسؤولين أميركيين قالوا إنهم يتفقون مع الرأي القائل إنه من غير المرجح أن تحقق إسرائيل النصر الكامل في غزة، وإن العمليات الإسرائيلية الحالية في غزة تبث الحياة في حركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 620 من عسكرييه حتى أمس الثلاثاء وإصابة 3456، وذلك منذ بدء الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثامن، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

    المصدر :
  • الجزيرة

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