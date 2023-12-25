ضابط إسرائيلي: معارك جنوب غزة ستستمر أشهرًا بسبب "تكتيكات حماس"

كشف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal، اليوم الإثنين، أنّ المعركة في جنوب قطاع غزة قد تستغرق أشهرًا حتى يتم تحقيق سيطرة مماثلة لما تحقق في الشمال، بحسب تعبيره.

وأرجع الضابط الإسرائيلي، الذي يقود بحسب الصحيفة الأميركية القوات في مدينة خان يونس، السبب في ذلك إلى تزايد عدد قتلى “الجيش” مع تحول حماس إلى تكتيك ما وصفه بـ “حرب العصابات” الذي يعتمد على نصب الكمائن واستخدام القناصة مع تجنب المواجهة المباشرة قدر الإمكان، وفق قوله,

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن هذه الهجمات التي تنفذها حماس عادة ما تتم من خلال خلية مكونة من اثنين إلى خمسة أشخاص.

يأتي ذلك فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدد جنوده الذين قتلوا في معارك قطاع غزة ارتفع إلى 156، بعد مقتل جنديين إضافيين خلال معارك شمال قطاع غزة يوم أمس، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” Times of Israel.

وتزامنًا، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أن الجيش يكثف من عملياته في خان يونس، واصفاً العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الإسرائيلي، بالمعقّدة .

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في وسط القطاع إلى 78 شهيدًا على الأقل.

وأشارت الوزارة إلى أنّ العشرات أصيبوا في غارات إسرائيلية استهدفت أربعة منازل مأهولة في المخيم. كما طالبت في بيان، المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الفلسطينيين في القطاع.