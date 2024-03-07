ضابط روسي كبير: احتمال تورط دولتنا في صراعات عسكرية جديدة يتزايد بشكل كبير

حذر ضابط عسكري روسي كبير من تحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب شاملة في أوروبا، وقال إن احتمال تورط القوات الروسية في صراع جديد يتزايد “بشكل كبير”. بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس أن الفريق أول فلاديمير زارودنيتسكي رئيس الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة بالجيش الروسي أدلى بهذه التصريحات في مقال نشرته وزارة الدفاع تحت عنوان “الفكر العسكري”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه القول “لا يمكن استبعاد احتمال تطور الصراع في أوكرانيا من خلال زيادة “القوات المقاتلة بالوكالة” في المواجهة العسكرية مع روسيا وقد يصل الأمر إلى اندلاع حرب شاملة في أوروبا”.

وأضاف “المصدر الرئيسي للتهديدات العسكرية لدولتنا هو السياسة المناهضة لروسيا التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يشنون نوعا جديدا من الحروب الهجينة بهدف إضعاف روسيا بكل الطرق الممكنة، وتقييد سيادتها وتدمير وحدة أراضيها”.

وتابع “احتمال تورط دولتنا في صراعات عسكرية جديدة يتزايد بشكل كبير”.

وأثارت الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقاتها مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. وحذر الرئيس فلاديمير بوتين الغرب من أنه يخاطر بإشعال حرب نووية إذا أرسل قوات للقتال في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات زارودنيتسكي في وقت يسعى فيه الغرب لدعم أوكرانيا من خلال تزويدها بمزيد من الأسلحة والتمويل بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي وبعد استعادة القوات الروسية زمام المبادرة في ساحة المعركة.

وأضافت وكالة الإعلام أن زارودنيتسكي دعا إلى عدد من التغييرات في الطريقة التي تنظم بها روسيا جيشها وأمنها، ويشمل ذلك التركيز بشكل أكبر على الاعتماد على ما وصفه بالدول الصديقة لضمان أمن روسيا وتعزيز وحدة المجتمع الروسي فيما يتعلق بالاحتياجات الدفاعية.