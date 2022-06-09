ضابط كلّ يومين.. الحرب على أوكرانيا تلتهم 50 جنرالاً من قادة بوتين

لا تتوقف خسائر الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية التي باتت ساحة استنزاف مع دخول الغزو يومه الخامس بعد المائة، من دون تحقيق نصر عسكري حاسم كما كان يأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام الأولى لحملته العسكرية.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت في تقرير لها أن الرئيس الروسي بوتين فقد حتى الآن خمسين ضابطاً كبيراً في غزو أوكرانيا بعد مقتل جنرالين في يوم واحد قبل أيام.

وأشارت إلى أن العميد فلاديمير نيجماتولين، (46 عاماً) قُتل في أوكرانيا قبل أيام وهو قائد لفرقة المدفعية، ليرفع بمقتله خسائر بوتين إلى 50، وذلك بعد أن فقد بوتين اثنين من كبار قادته في يوم واحد في كمين مدمر على جسر شرق أوكرانيا، حسبما قالت مجموعة من الصحفيين المستقلين.

ويقول خبراء عسكريون إن العدد الهائل للقتلى في روسيا تجاوز الآن 31 ألفاً، إلّا أن ما لفت الانتباه هو القائمة الضخمة لضحايا قادة الجيش الروسي، حيث يقتل ضابط رفيع كل يومين.

والأحد الماضي، أكدت روسيا مقتل اللواء رومان كوتوزوف، ثم قالت إن الفريق رومان بردنيكوف قُتل هو الآخر في نفس اليوم في هجوم نفذته قوات كييف، ما رفع عدد القتلى من الجنرالات إلى 12.

وكان كوتوزوف رئيس أركان جيش الأسلحة المشتركة التاسع والعشرين وحصل على ترقية بعد وفاته إلى رتبة فريق.

ولم تحدّث روسيا حصيلتها الرسمية للقتلى في أوكرانيا منذ 25 مارس/آذار عندما قالت إن 1351 جندياً روسياً قتلوا منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط.

من جهته أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الثلاثاء، أن روسيا فقدت أكثر من 31 ألف جندي منذ شن الغزو.

وقال في خطاب له على مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد دفعت روسيا ثمن هذه الحرب السخيفة ضد أوكرانيا مع ما يقرب من 300 حياة من جنودها كل يوم”.

وأكد أن “اليوم سيأتي لروسيا عندما يتجاوز مقدار الخسارة الحد المسموح به حتى بالنسبة لروسيا”.

وأضاف الرئيس زيلينسكي أن الوضع في منطقة دونباس الشرقية لم يشهد تغيراً كبيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية، عندما حاولت القوات الأوكرانية الدفاع عن مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيشانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس ارتفاع حصيلة خسائر الروس منذ بداية العملية العسكرية إلى أكثر من 31 ألف جندي، فيما قالت إنه تم تدمير 212 طائرات روسية، و177 مروحية، و553 طائرة بدون طيار، و96 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و1390 دبابة ومدرّعة أخرى، و207 راجمات صواريخ، و694 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3379 مركبة عسكرية خاصة.